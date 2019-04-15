交通警察大隊將出動警用大重機車隊，以編組方式，加強即時路況查報。（張妍溱翻攝）

大甲媽16日將回鑾安座，其鑾轎隊伍於15日清晨5時許出發，由大度橋進入台中市轄區，當晚駐駕於清水區下湳里朝興宮；隔日將從清水區返回大甲區開始繞境，預計當晚20時許回廟裡入內殿安座；台中市警局交通大隊為維護道路交通秩序與服務香客，將從16日10點起進行交通管制。

一、管制時間：2019年4月16日10時至24時。

二、管制措施及區域：

（一）行人徒步區： 大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以

北，禁止汽、機車進入。

（二）禁止汽車進入區域：大甲區經國路以東、中山路1段以西、育英路與新政路以南、

經國路與中山路1段南端交叉路口以北。

（三）調撥車道管制路段：清水區大甲溪橋南端至大甲區經國路與文曲路口南下內側車

道，8時至20時調撥為北上方向行駛。

三、替代道路路線：

（一）中、長途過境車輛：

1、北上車輛由清水區臺17線轉西濱公路或國道4號接國道3號北上。

2、南下車輛請由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

（二）短程過境車輛：

1、北上車輛請由中山路1段-左轉東安路接興安路銜接新政路繞行。

2、南下車輛請由經國路-右轉大安港路接西濱公路南下繞行。

（三）大甲市區往東車輛：

由大甲區水源路→右轉水美街接國道3號大甲交流道行駛；為降低交通衝擊 ，台中市政府交通局規劃臨時停車場暨接駁措施 。

一、長程接駁車，由台中市區朝富路老虎城旁朝富停車場（沿途停靠秋紅谷（朝陽橋）、朝馬站，接駁至大甲體育場臨時停車場（約350個停車位），有免費接駁專車至大甲國小，徒步至鎮瀾宮約5至6分鐘。服務時段：台中至大甲為16日9時至17時、大甲至臺中為16日13時至22時、大甲體育場往返大甲國小為16日10時至21時30分。

二、美人山營區臨時停車場（約500個停車位），派遣短程免費接駁專車接送香客至「大甲高中」，再徒步至鎮瀾宮約4至5分鐘，服務時段為16日10時至21時30分。

三、大甲火車站後方空地停車場（約50個停車位），徒步至鎮瀾宮約4至5分鐘。台中市影察局交通警察大隊長林沐弘表示， 16 日大甲媽回鑾活動，交通警察大隊將出動警用大重機車隊，以編組方式，加強即時路況查報；建議民眾搭乘大眾運輸工具，若自行開車前往請配合現場員警指揮，將車輛停放於停車場，勿任意停放路旁影響交通。

(中時 )