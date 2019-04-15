蔡政府上台後大幅更改歷史課綱，毫不掩飾其「去中國化」私心；嘉義大學應用歷史系教授吳昆財等人遂發起「歷史教育新三自運動」，希望歷史「自己救、自己寫、自己教」，其「歷史教育新三自運動協會」日前更順利獲得內政部核可立案，讓力倡恢復中國史的學者們大感振奮。

去年8月13日，教育部課審大會通過將12年國教高中歷史課綱分成台灣、東亞及世界等3個分域，並明確提到「中國史納入東亞史的架構下討論」，中國史不再單獨存在。不過早有許多歷史學者不滿表示，新課綱裡所謂的東亞史根本經不起檢驗，與真正的東亞史毫無關係；相較之下台灣史從一個章節，變成一本書，現在又把中國史「作掉」，一切只是為了去中國化。

為此，去年10月25日台灣光復節，吳昆財與台師大東亞系退休教授潘朝陽等人發起「新三自運動」，除了前總統馬英九蒞臨致詞，遠在美國、高齡88歲的中研院院士許倬雲也特地以錄音方式表達支持，並表示：「我們對台灣的歷史瞭解背景，丟掉中國而強調東亞，是捨本逐末，在技術上以及知識的現實上，是不合適的。」

日前「歷史教育新三自運動協會」獲准立案，成為全國性及區級人民團體。吳昆財表示這是很重要的一步，除了協會的活動更具公信力，未來也有整合的平台和對外窗口，能夠辦更多政治性質活動，包括國內和海外。

此外，去年12月起吳昆財也一直默默推動恢復中國史課綱公投連署（https：／／drive.google.com／open？id=1XNDEswUD6jVfMPXzSDIkpq91OKU4ssT1），公投主文是：「你是否同意恢復教育部103年課綱微調版的中國史教育」，目前還在提案連署的第一階段，過去幾個月常有素昧平生的支持者一寄就是幾百份提案連署書，讓吳昆財感念「十步之內必有芳草」。

日前行政院會通過公投法修正案，未來連署要附上身分證影本。對此吳昆財表示「堅決反對」，公投是直接民主的表彰，應該更簡單，怎麼會愈改愈困難？去年包括東奧正名就是街頭連署，怎麼可能隨身帶一台影印機在旁邊？何況一般人也不會隨便把身份證交給別人影印。

吳昆財痛批，民進黨現在技術性封殺所有可能不利自己的公投案，但是公投不能關起門來自己玩，要去瞭解各國公投怎麼作，不是自己劃地為王。

(旺報 )