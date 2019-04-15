民進黨總統黨內初選，蔡賴相爭砲火不斷，前行政院長賴清德堅持不退，賴清德今天表示，昨天簽書會民眾緊握他的手，一直拜託他一定要救台灣的未來。賴強調「謝謝大家熱情支持，我知道我的責任更重了」。

賴清德在臉書表示，每一個小故事 都代表著一份期待，感謝昨天來自各地參加簽書的朋友，來自台灣各個角落。

他說，當中有位小姐，大老遠從埔里山上專程過來給他簽書，還告訴他「她人生中第一次簽書就獻給我了，從來沒有這麼擔心台灣的未來過，很高興我可以勇敢出來參選，願意為台灣努力」。

還有一位女士令他印象深刻，她前一天才開完刀，還沒完全康復，身上帶著引流管就要過來參加賴的簽書會，「她緊握我的手告訴我，再多困難都要出來支持我，一直拜託我一定要救台灣的未來」。

賴清德強調，每一雙手，每一份叮嚀，他都銘記在心，支持者的拜託，代表著對台灣未來的憂心，「謝謝大家熱情支持，我知道我的責任更重了」。

(工商 )