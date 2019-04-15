6歲鄧琳驚傳在釋小龍父親學校身亡。（圖／翻攝自秒拍）

家屬提供女童疑似被打影片。（圖／翻攝自秒拍）

31歲演員釋小龍自小以武打童星身分出道，其父親陳同山1980年和少林寺合作，在河南省登封市開設嵩山少林小龍武術學校，今(15日)陸媒爆校內有位6歲女童，生前疑似和武校教練及同學發生肢體衝突，本月9日父母被告知女兒死亡，要求學校幫忙調監視器影片，卻只得到一段模糊影像，校方堅稱絕無人打女童，目前各說各話。

據《新京報》報導，住在河北省武安市的鄧海超、李千夫妻最近向媒體投訴，指自己6歲女兒鄧琳送到小龍武術學校就讀，本月7日他們將女兒送回學校，8日中午鄧海超還去學校探望女兒，9日就被通知女兒暈倒搶救無效過世，鄧海超透露，初步相驗可見女兒左胸口、腹部都有瘀青，質疑女兒生前被打。

鄧海超夫婦事後請校方提供監視器畫面，但大多數都稱監視器壞掉，只剩一段模糊的影像，但隱約可見女兒疑似和他人起糾紛，校方回應：「她（指鄧琳）本身有病，學校沒人打她」，副校長受訪不願多談女童死因，但強調：「網上報的很多不是事實」，據知警方已介入處理此事，鄧海超透露接下來可能會讓女兒接受驗屍，以釐清鄧琳死因。

(中時電子報)