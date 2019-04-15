抗老是許多人畢生的功課，除了外在的保養，吃什麼也很重要。營養師趙函穎就表示，想抗老，多攝取以下六種食物，有助於對抗使皮膚老化的體內自由基。

趙函穎在IG上貼出六大抗老食物，其中包含：紅番茄、葡萄、莓果、綠茶、紅蘿蔔以及甜椒。根據趙函穎在IG上指出，番茄因為裡頭含有茄紅素，有助清除體內自由基，而葡萄和莓果類的食物則富含花青素，抗氧化能力非常好，其中，葡萄籽跟葡萄皮的花青素含量較多，建議吃葡萄時把皮洗乾淨，才能連同皮一起吃下去，獲得更多營養

綠茶的部分，趙函穎建議，與其喝熱茶，喝冷泡茶會更好，這是為了不把綠茶中所含的兒茶素破壞掉，兒茶素其抗氧化能力也很好；而紅蘿蔔富和β-胡蘿蔔素也是有效的抗氧化劑，但吃多了容易讓皮膚變黃，因此最好兩到三天吃一次即可。

趙函穎表示，富含最多維生素C的蔬果類就是甜椒，其含量比奇異果還多，不只可以抗老化還能美白，而上述食物建議每天輪流吃兩到三種，且以蔬菜為主、水果為輔。

(中時電子報)