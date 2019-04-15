針對大陸學者李毅的「傳話」說，時任中國事務部副主任的林琮盛今天表示，一開始，他就已向李毅說明，接待過程的討論，純粹是個人觀點交流，不涉及黨的立場。因此，自始至終這都是一場純粹禮貌性拜會，無關任何政治性動作。

他說，李毅是2017年5月，經由一位媒體記者的引薦，主動前來黨中央拜訪，基於禮貌性接待，由他出面會見，並在黨部外面進行。

林琮盛指出，李毅事前從未到訪過民進黨，也從來不認識民進黨中央的人員。林琮盛和李毅素昧平生，他不可能透過一個完全不熟、先前不認識，且主張「武統論」的人進行所謂的「傳話」，兩岸互動也不需要「傳話」。

林琮盛表示，根據過去慣例，真正有影響力的中國涉台學者從未到過黨中央交流，更不會大肆宣揚造訪過民進黨中央。

如今，兩年前的一場單純的拜會被扭曲成「兩岸傳話」，實屬荒謬。他不想再就此事糾纏其中，未來也不願再多作回應。

林琮盛強調，外界不要用炒作李毅的議題，刻意掩蓋和轉移其對台的武統論的爭議，武統論只會讓台灣人民更厭惡中國的各種作為。

(工商 )