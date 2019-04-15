「型男主廚」蔣偉文。（資料照/粘耿豪攝）

新一代型男主廚、藝人蔣偉文因熱愛美食又擅長下廚，一年內體重竟狂飆16公斤，他自爆胖到只剩1條褲子可穿，後來靠著一樣秘密武器成功瘦身，半年內從差點破百瘦回83公斤，沒想到最大功臣就是豆芽菜，而且連營養師都超推。

《早安健康》報導，蔣偉文的減肥菜單中，以大量的豆芽菜代替部分澱粉，他推薦以橄欖油熱炒豆芽，或以少量調味燜煮、再搭配蝦仁，由於豆芽燜煮後口感很像麵條，成了另類的「海鮮義大利麵」，還有自製豆芽菜漢堡排、豆芽菜魚湯等；加上忌口油炸與甜食，吃大量蔬菜，以透抽、魚蝦等海鮮代替紅肉，並搭配運動，不到半年就成功甩掉16公斤。

營養師分析，黃豆含有蛋白質，綠豆屬於澱粉類，兩種豆芽都有高纖低脂的特性，富含膳食纖維、熱量又低，平均每100公克熱量約只有24～34大卡，還有β-胡蘿蔔素及葉酸、維生素C、鉀離子、鈣離子等礦物質，是減肥時非常好的營養來源。

不過營養師也提醒，不能只吃單一食品，除了豆芽菜，也別忘了添加其他蔬菜、搭配肉絲等，選擇相對低脂的海鮮，以及能增添飽足感的蔬菜，全方位補充營養，才是聰明又健康的減肥法。

(中時電子報)