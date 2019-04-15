洪姓男子見詐騙有利可圖，與羅姓、陳姓及徐姓男子等22人組成詐騙集團，集團分工細膩，除了車手及取簿手外，集團成員還有地下匯兌及收水手，為了分攤風險，還區分為一二層收水，更找來康姓姊弟檔充當「面試官」，逐一面試集團成員，錄取後加入集團擔任詐騙車手，開始行騙生涯。

新北市板橋警分局接到民眾報案，從去年12月底到今年2月陸續收網，逮捕集團成員共22人，順利瓦解詐騙集團。

警方表示，33歲洪姓男子以高薪找來康姓姊弟檔充當「詐騙面試官」，仿照企業徵才方式，姊弟檔面試應徵者時，除詢問對方消息管道外，也察看證件及存摺，或以姓名去網站搜尋，確認應徵者不是警察後，吸收成為集團一員。

警方調查，該集團每位成員彼此互不相識，如果要聯繫採單線一對一方式，更把負責收錢的收水手區分成好幾層，設下斷點，命令車手把收來的贓款用袋子裝好，再把錢丟在捷運站周邊及公園，指派專人監控，派收水手前往收取，風險管控嚴謹。

板橋警分局從去年12月陸續收網，逮捕22位集團成員，偵訊後，全案以加重詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌移送偵辦。

(中時 )