為完善偏鄉地區大眾交通服務，交通部公路總局與高雄市府合作，於高雄市最小的里中寮里辦理「幸福小黃」，今日開始通車，里民若要前往旗山轉運站，只要在1天前預約，就可以24元搭乘「幸福小黃」接駁服務。

公路總局說明，「極限村落」意指高齡人口大於25％且步行500公尺內無公共運輸，在新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及澎湖縣等8個縣市中，共有34個村落屬於此範圍。

為顧及此些區域民眾搭乘大眾運輸的需求，公總與各區監理所合作，訪查當地里長，了解該地需求，協調當地縣市府，以公路客運、市區客運或開通幸福巴士等，提供該地里民公共運輸服務。

公總表示，高雄市旗山中寮里人口180人，是高雄市最小的里，高齡人口比率達31％，離最靠近的客運站牌超過8公里，對當地里民相當不便，因此與高雄市府合作，決定推動「幸福小黃」，改善里民交通困擾。今日通車後，里民若要前往旗山轉運站，只要在1天前預約，就可以24元享受接駁服務。

公總表示，目前已有6個村落以原有的公路客運或市區客運繞駛，另11個村落則將在年底以「幸福巴士」或「幸福小黃」提供里民公共運輸服務，期盼透過大眾運輸的建立，培養民眾使用公共運輸的良好習慣。

(中時 )