交通部長林佳龍15日造訪基隆正濱漁港，聽取基隆市政府簡報，市長林右昌與立委蔡適應也一同出席。林佳龍表示，這次來基隆看到一個沒落漁港再生的故事，市民參與的過程很值得地方創生參考與學習。

林佳龍說，基隆市原本是陰雨比較多的城市，透過色彩屋讓它亮起來，市民也開始有參與感跟光榮感，希望這些成功的故事，吸引更多人來基隆。

林佳龍強調，北觀處附近的景點都可以串聯起來，從暖冬到春遊，交通部一直在思考要結合地方倡議，春遊預計投入2,444萬元，除了自遊跟團體旅遊，還包括海洋老鷹嘉年華等地方提案，預計將創造10倍以上效益。

林右昌表示，正濱漁港色彩屋自去年開始成為熱門的網紅打卡景點，這個計畫最大的成就，是把基隆市民的活力及創造力帶進來，現在有很多民間自發的團體、社區組織、專業者及藝術家，正逐漸進入這個區域，到處都有蘊藏的生命力正在萌芽。林右昌強調，正濱漁港色彩屋不只是刷幾筆油漆這麼簡單，最重要的是引動基隆市民對這個城市的認同。

林右昌特別提及鄰近的阿根那造船廠遺址，附近業者看到彩色屋的成功後，也提出了新的計畫，要利用創新設計，基隆的歷史建物，成為新的典範，新的亮點。

蔡適應表示，大部分看到的案子都是公有地重新規畫，但這個案子全部都是民間的房子，甚至二期、三期全都是私人的房子，在市政府和市長挨家挨戶地說明下，住戶從一開始的不清楚、懷疑轉變成支持，非常感謝市長和都發處的努力。

(中時 )