沉寂11年的「老虎」伍茲，今天在美國名人賽擊敗強敵披上象徵榮耀的綠夾克，奪得生涯第81座美巡賽冠軍，伍茲以43歲高齡重返榮耀，外界認為他的成就堪稱體壇之最。

伍茲今天以低於標準13的總成績第5度穿上綠夾克，同時也是生涯第15座四大賽金盃，最難能可貴的是，這是他自2008年之後美國公開賽之後，相隔11年之後在生涯攀顛峰。

外界認為伍茲在奧古斯塔以43歲之齡封王，光榮成就足可列入體壇史上之最，成就也追上了NBA「天勾」賈霸、NFL知名四分衛布雷迪、美巡賽「金熊」尼克勞斯以及MLB費爾德等人。

尼克勞斯在1986年拿下美國大師賽冠軍，當時年紀以高達46歲，這是他第18座，也是生涯最後一座大滿貫賽冠軍。

賈霸在1987與1988年分別以40歲、41歲幫助湖人隊連續兩季奪得NBA總冠軍；費爾德（Dave Winfield）在1992年以41歲之齡率領藍鳥隊拿下世界冠軍。

福爾曼（George Foreman）在1994年以45歲之齡擊敗麥可摩爾（Michael Moorer），成為重量級世界拳王。

布雷迪以球員的身分在同一支球隊贏過6次超級盃是NFL史上紀錄，更以41歲的年齡創下最年長奪得超級盃的四分衛紀錄。

(中時電子報)