宅神在臉書發文，覺得投誠食品若大量商品化一定大賣。(翻攝朱學恒臉書)

國防部心戰大隊昨在台北市文化營區展示心戰作業車，展示招降敵軍用的「心戰食品」，包括「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，宅神今大酸特酸一定大賣，更酸可順便推出「空心菜網軍包、賴功德式香腸」，也一定也會熱銷。網友則說，「還有阿扁手抖麵線」、「網民酸辣麵，一定大賣」。

宅神朱學恒今在臉書表示「我沒有要笑國軍啦，其實我覺得這樣的產品蠻別緻可愛的，我都想買來送人了，中華民國原味蛋捲、中華民國投誠泡麵，搞不好觀光客很愛呢」。

他建議，大量生產商業化一定會熱賣，不過品項要改一下，並發揮創意表示，在台灣對內可以推出「賣台灣風味泡麵、投貢丸、國安危雞精、海峽中麵線、空心菜網軍包、賴功德式香腸。對其他觀光客就賣投誠版就好了」最後更打趣的說，「這個泡麵封面竟然有半熟糖心蛋，有沒有包裝不實的問題啊」。

網友紛表示，「做為文創商品會熱賣」、「覺得有創意，發觀光財」，但也有網友表示，「沒有茶葉蛋，差評」、「沒有投誠新台幣，失敗」、「看來國軍最該裁撤的是心戰大隊」，另外，網友發揮創意表示，「網民酸辣麵，一定大賣」、「還有阿扁手抖麵線」。

(中時電子報)