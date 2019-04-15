親民黨主席宋楚瑜。（陳麒全攝）

親民黨主席宋楚瑜重申親民黨「炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親」的一貫主張。（陳麒全攝）

親民黨主席宋楚瑜15日上午率團搭機前往港澳與珠海等地訪問，他在入關前受訪時表示，此行主要是要到「粵港澳大灣區」考察，除了與台商交流座談外，也希望了解「粵港澳大灣區」未來對台灣可能造成的影響，期盼透過溝通化解彼此的誤解，用誠意推動兩岸和平發展，並重申親民黨「炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親」的一貫主張。

宋楚瑜在桃機受訪時表示，粵港澳灣區是1980年以後台商前往最多的地方，占了所有台商的3分之1，隨著時代變遷，中美貿易摩擦，以及目前兩岸對立等情勢影響，台商需要轉型，此行他前往實地了解台商有哪些困難，幫助台商因應國際貿易新情勢。

宋楚瑜說，自己從美國留學回來就擔任先總統蔣經國的中文翻譯，這次還是要去做翻譯，大陸有些話台灣人聽不懂，台灣有些心聲大陸聽不清楚。兩岸需要有人去詮釋，什麼才是在創造中華民族共同的繁榮發展。台灣人決不會放棄自由民主的價值和堅持，也希望大陸了解兩岸怎麼樣子。回來之後，也願意跟不同的政治領袖交換意見。

他強調，在推動兩岸和平發展時不能忘記，台灣堅持自由民主的價值不會改變，期盼兩岸共同創造中華民族的繁榮與發展，也重申親民黨的一貫主張是「兩岸一中、反對台獨」，「炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親」。和平沒有輸家，他會用誠意推動兩岸和平發展，用溝通化解誤會。

(中時 )