哈利王子與梅根即將於4月底或5月第1周迎接新成員，儘管寶寶性別還不知道，但是從星象學角度來看，或許能讓皇室迷提前一窺寶寶個性。根據洛杉磯占星家米洛娜（Charis Milona）預測，哈利與梅根的孩子將會非常活潑、勇敢，而且是個巨星。

路透社報導，如果如媒體先前推算，那麼梅根不久後將產下金牛寶寶。

米洛娜表示，目前星體排列相當激烈，木星正在進入射手座，金星預計下周進入牡羊座，「我們將會看到一個非常活潑、熱情、勇敢，同時又帶有巨星閃耀特質的孩子出生。」

除此之外，她還查閱了梅根及哈利的占星表，雖然8月出生的梅根太陽星座落在獅子座，但是她的上升星座實際上落在巨蟹座；9月出生的哈利太陽星座是處女座，但是他的上升星座是魔羯座。

米洛娜據此推測，認為梅根將來會是完美媽媽，非常會教養孩子；哈利也會是完美爸爸，非常有責任感、令人尊敬，但她也補充，「以父母的角度來看，哈利王子實際上會比梅根更有耐心。」

除此之外，米洛娜也說梅根不管做什麼事都會讓人印象深刻，「她閃耀著非常耀眼的光芒」，因為她的太陽就落在第一宮，「就像你走進一間房間，一盞明亮的燈瞬間打開，她就是明星。」

(中時電子報)