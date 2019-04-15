金友莊14日帶著兒子寶弟錄中天《小明星大跟班》，被問到關於桃花問題，母子互相爆料，金友莊羞認身邊有不錯的「好朋友」，也帶給寶弟看過，但他卻沒印象，笑虧：

身高185公分的寶弟，近來瘦到75公斤，身材變健壯、外型也更帥、有男人味，被問到健身是不是為了有新桃花，他笑著否認，表示自己最近都帶男生朋友回家，金友莊在旁爆料寶弟異性緣好，被他反嗆「媽媽異性緣比我好」，金友莊也坦言身邊有不錯的「好朋友」，害羞說：「女人也需要有人疼，畢竟我自己也獨立太久了。」

寶弟對於媽媽有新桃花也樂見其成，「只要對方對我媽好，不要傷害我們家人就好」，希望她能追求自己的人生，而寶弟還被金友莊爆料，「他曾經問我怎麼會看上爸爸，爸爸的身材那麼差」。

現讀大三的寶弟，近來到大陸發展成績不錯，今年過年還包五位數紅包給金友莊，畢業後他打算先赴美念書，再回台繼續演藝事業，學費金友莊不會資助，所以他正努力存錢，而金友莊觀念傳統，無法接受兒子先有後婚，已先警告他「如果讓女友懷孕，就要斷絕母子關係」。

(中時電子報)