波士頓僑胞自製標語，力拱韓國瑜選總統。（林宏聰攝）

基層疾呼徵召韓國瑜，如今傳出國民黨初選規則擬改為「民調徵召制度」，將在全代會前做民調，徵召民調最高的人。一位韓陣營人士表示，覺得此舉可行，因為一定要有機制 不能說徵召就徵召，用公正的民調說的通。韓國瑜也有心理準備被徵召，通過全民調，徵召民調最高的人，大家都有機會也比較能心服口服。

面對民進黨蔡政府3年多執政的成績慘不忍睹，更惡形惡狀地倒行逆施，國民黨本身更是深受其害，唯有再度取得政權，以及在立法院奪得絕對多數，才能扼止民進黨將中華民國帶向滅絕的道路。這種情形之下，國民黨絕對沒有「黨內互打」的本錢。

對於，眼前只有勝選才是唯一之道，而目前看來國民黨內也唯有韓國瑜有較大勝算。前新北市長朱立倫已鬆口，如果徵召韓國瑜將配合黨內並且支持，只剩王金平仍執意參選。

解決之道有幾種，一種是直接徵召韓國瑜代表國民黨選總統，另一種是徵召韓國瑜參加黨內初選，但韓國瑜表示不會參加黨內初選，所以第一種方式較適合。但對王金平來說，要有讓他信服的理由。民調數字當然是較可靠的方法。

現今傳出國民黨初選規則擬改為「民調徵召制度」，將在全代會前做民調，徵召民調最高的人。記者致電一位韓陣營人士，他表示，覺得此舉可行，因為第一，一定要有機制，才能讓大家信服，用公正的民調也比較說的通，將徵召制度化。

第二，直接徵召韓國瑜對國民黨的團結沒有幫助，等於用韓國瑜逼退其他人。但是用民調機制，大家都有機會。不如在全代會前把這民調做出來，強的人就徵召他，人人都有機會，總比現在就做決定好，事緩則圓，讓大家心服口服。

第三，現在這麼早就徵召韓國瑜，韓國瑜也不會答應，他要如何去面對「正當性」，也不需要這麼早被徵召，給他更多時間在高雄做出政績，除了給高雄市民一個交代，也是對未來選舉的加分，拖到八月再出戰也沒關係。

第四，韓國瑜一直有覺悟「成功不必在我，但若非我不可，也不會迴避」。

(中時電子報)