美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）15日出席「台灣關係法40週年座談會：台美根基與未來展望」，在回答問題時表示，美國尊重台灣人民意志，不論未來台灣的領導人是誰，強調美國不會替任何一方背書，也不會涉入台灣選舉，強調會與2020勝選的政府合作。

莫健表示，美國當然會尊重台灣人用民主方式選出自己的領導人，並且尊重台灣的民主制度，「我們會與任何2020勝選的政府合作」。

莫健說，美國不會替任何一方背書，美國尊重台灣民主體制及人民的選擇，並強調不會介入2020大選；美國的目標是確保有一個自由及公平的過程，可反映台灣人民的意志。

此外，莫健在論壇休息時間接受媒體訪問，他表示，美國非常擔心假消息對世界的威脅，美國與包含台灣在內的理念相近國家保持聯繫，大家需要共享一個最好的解決方式；而台灣與中國大陸關係密切，必須在不侵犯言論自由與新聞自由的情況下，找到保護自己的方式。

(中時 )