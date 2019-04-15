國民黨原本預計在高雄市長韓國瑜訪美返國後，約4月底提出「2020總統提名要點及時程」，但發言人歐陽龍表示，「沒有預設時間」。他說，選舉千變萬化，國民黨一定會推出最好的人選來勝選，「多給我們一點空間跟時間，把事情處理到讓大家滿意」。

面對黨內停辦初選、徵召韓國瑜的聲浪，黨內也研議是否停辦初選，改以徵召制取代。唯據了解，基於黨內團結，以及公平原則的考量，不會直接採指定式徵召，而會以「協商」方式，以民調高低做為徵召依據，在尊重當事人的前提下，在全代會前可以持續做滾動式民調，樣本數也可以擴大。

據了解，關鍵的「吳韓會」因為遲未敲定，因此，4月底的中常會提出將無限期推遲。至於何時跟韓國瑜、新北市前市長朱立倫及前立法院王金平會面？歐陽龍說，目前沒有任何進度，也都還沒有確定。

至於是否還會舉辦黨內初選？歐陽龍表示，什麼事都有可能，但也有不可能，大家又怎麼知道行政院前院長賴清德會去登記呢？又怎麼知道突然間台北市長柯文哲也去連署了呢？所以這些都是可能，國民黨需保持一點彈性。

(中時 )