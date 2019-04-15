左起艾成、阿修羅、樂咖、方馨相約捐血。（民視）

方馨捐血不成，只好號召粉絲參與。（民視）

方馨與87樂團主唱艾成、阿修羅以及樂咖，為協助宜蘭捐血站募集熱血，一行人日前親自到宜蘭縣活力關懷協會站台宣傳，其中87樂團的阿修羅和樂咖率先捐血，兩人得知宜蘭捐血站的血液安全庫存量，一直處在不足狀態，還搞笑問「可以多捐幾袋嗎？」誠意十足的行動，感動現場抽血站的工作人員。

跟捐血擦身而過好幾年的方馨說，聽到缺血她都急了，之前都是因為出國的地區，必須隔一年才能捐血，沒想到這次又不能捐，難過得懊惱想哭。為了保護受贈者，捐血規範多又細，方馨填寫數題問卷後，居然在最後一項「被退貨」，原來不是只有刺青，連「霧眉、繡眉」都需要隔一年才能捐血，她苦笑說真是機會教育，希望一年後再來捐血能成功。

方馨說自己的血管細又深，以前要驗血或者打點滴都吃足苦頭，護理師常常重覆三、四次，甚至用針頭挑來挑去都對不到血管，還曾經在大拇指外側才找到血管，不怕痛、不怕找不到血管還堅持要來嘗試捐血，她的誠意十足也被大讚愛心滿滿。

方馨笑說，以前自我感覺太良好，心想自己拍戲工作忙應該「很柔弱」會貧血，沒想到測試時，血紅素飽和是個超級健康寶寶，「原來誤會一場，想要裝柔弱好難喔！」她呼籲民眾一起共襄盛舉，也預告4月21日會在羅東舉辦愛心捐血活動，與87樂團、黃瑄、姚黛瑋、紅毛一起為公益獻上一己之力。

(中時 )