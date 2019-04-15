1997年首度穿上名人賽綠夾克的老虎伍茲。（美聯社資料照）

老虎伍茲(Tiger Woods)這回不再花心了，他的獎賞就是童話般的美好結局。婚外情幾乎毀了他的一切，名人賽奪冠之後，伍茲擁抱家人的鏡頭真情流露。女友艾莉卡(Erica Herman)更是支持伍茲撐過這段日子的重要伴侶。

艾莉卡2017年開始和伍茲交往，她比伍茲小8歲，原是伍茲旗下餐廳的總經理，身分一直相當隱密，伍茲起初也三緘其口。伍茲去年勇奪巡迴錦標賽冠軍(5年來首冠)，就跑去擁抱艾莉卡，第一次公開向她吐露：我愛妳！

15日拿下名人賽，伍茲依序跟10歲兒子查理、媽媽庫爾提妲(Kultida)、11歲女兒小珊擁抱，最後就是艾莉卡。這回大家也不用猜了，艾莉卡就是伍茲的幸運女神，他過去無數的女友，只有艾莉卡在此跟他分享暌違5年的首冠，以及相隔11年的大賽冠軍。

伍茲說：「他們(家人)的愛與支持就是我的一切。我回想起當時(背傷)痛得無法走路，是他們幫我挺過來的。現在孩子們看著他的爸爸勝利，就如當年我爸看著我一樣。」他這兩個孩子(前妻艾琳所生)還太小，再過幾年他們才能明白爸爸今日完成了多麼偉大的事。

(中時電子報)