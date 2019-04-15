新竹市眷村博物館即日起至8月31日展出「眷村補給站─軍人眷屬身分補給證主題展」，此次展覽是全台首創以軍人眷屬身分補給證作為展覽的主題，讓民眾走入時光隧道。（陳育賢翻攝）

新竹市眷村博物館即日起至8月31日展出「眷村補給站─軍人眷屬身分補給證主題展」，此次展覽是全台首創以軍人眷屬身分補給證作為展覽的主題，讓民眾走入時光隧道，體會那物資匱乏的時代，也讓軍、眷們回憶當年人力車拉米拉鹽的暖心場景。

文化局長黃竫蕙表示，1953年至1989年間是物資相當匱乏的年代，相較於一般行業，政府給予軍人的待遇低，軍人家庭生活清苦，為照顧軍人家庭眷屬生活，軍方提供軍眷實物補給，按照眷屬與子女年齡分大口、中口、和小口撥發眷糧。

但隨著時代的腳步，眷村居民慢慢的在台扎根，經濟也開始好轉，漸漸擺脫往日領取物資補助的艱困歲月，為了找回眷糧發放站與眷補證的記憶，展覽現場重現當年情境，歡迎民眾一同來體驗。

新竹市眷村博物館即日起至8月31日展出「眷村補給站─軍人眷屬身分補給證主題展」，此次展覽是全台首創以軍人眷屬身分補給證作為展覽的主題，讓民眾走入時光隧道。（陳育賢攝）

新竹市眷村博物館即日起至8月31日展出「眷村補給站─軍人眷屬身分補給證主題展」，此次展覽是全台首創以軍人眷屬身分補給證作為展覽的主題，讓民眾走入時光隧道。（陳育賢攝）

新竹市眷村博物館即日起至8月31日展出「眷村補給站─軍人眷屬身分補給證主題展」，此次展覽是全台首創以軍人眷屬身分補給證作為展覽的主題，讓民眾走入時光隧道。（陳育賢翻攝）

此次共計推出5個展區，「話說眷補證」敘述軍人眷屬補給證的由來，以及眷補證提供的補給福利與使用方式，讓民眾了解隨政府遷台安置的眷村家庭，如何克勤克儉，透過國家實物配給來維持日常基本生活。

「眷補大集合」則展示眷村博物館眷補證典藏，除展出1953年至1989年間眷補證各種樣式的演進外，還有同時期的互助保險證、國軍眷舍火災保險證、戰士授田證等證件展示，透過實品呈現，傳承眷村歷史記憶。

「眷村映象館」展區藉由呈現眷村影像，讓眷村長輩回味當時的情境，也讓民眾一窺眷補年代特有的文化風貌。

「眷補記憶庫」及「眷村時光機」2個展區，還原當年眷補發放景象，透過實景與民眾互動，帶大家認識眷村補給證與眷補物資，可以體驗當年眷村族群獨特的生活故事，找回眷糧發放站與眷補證的記憶。

(中時 )