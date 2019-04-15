大鐵山附近花瀑壯觀。（沈揮勝攝）

塔塔加地區「森氏杜鵑（玉山杜鵑之中海拔型）」開得壯觀，處處可見花海或花瀑。（沈揮勝攝）

塔塔加杜鵑花海。（沈揮勝攝）

森氏杜鵑相較於狹義的玉山杜鵑，植株較高大，葉片較長、較平、較薄且無反捲；但近年兩者已併為同種。（沈揮勝攝）

玉山杜鵑之中海拔型「森氏杜鵑」，嬌柔美麗。（沈揮勝攝）

山友造訪麟趾山，賞花、覽景，還有機會觀察到野生動物。（沈揮勝攝）

台灣特有亞種鳥類「星鴉」。（沈揮勝攝）

台灣最大體型的畫眉科鳥類「金翼白眉」。（沈揮勝攝）

遊客賞花拍照。（沈揮勝攝）

黃喉貂體態優雅、動作迅猛。（沈揮勝攝）

玉山國家公園10日舉辦處慶，發表新製影片並透露塔塔加地區杜鵑花大爆發，之後連日爆人氣，尤其13、14日周休，賞花覽景人數都超過2000人，大鐵杉及鹿林山、麟趾山稜線，賞花客絡繹不絕，除飽覽花瀑，也因這幾年保育成效佳，野生動物頻頻現蹤，讓遊客飽眼福、驚豔興奮。

玉管處副處長林文和、約聘研究員印莉敏都說，今年花況是近10年來最佳，從排雲管理站沿楠梓仙溪林道前行，前半公里稀疏分布，但大鐵杉後方，突見怒放一大片，面積逾千坪，從山林高處延伸到路旁邊坡，猶如紅白雙色瀑布。

而鹿林山靠南側邊坡，也分布有數公頃；麟趾山面向楠梓仙溪溪谷坡地與林道路旁距登山口約半公里處，也分別出現30至40公尺高的花瀑。

高雄市品高登山隊的領隊「胖鳥」與資深山友翁田力表示，11日獲悉花況，12日揪親朋好友6人專程從南部趕過來，在嘉義山區住1宿，13日大清早造訪鹿林、麟趾山步道。

胖鳥指出，除了賞花，金翼白眉、星鴉等美麗鳥類頻頻曝光，讓人驚豔。但他也提醒，這些杜鵑已開到盛花極限，部分植株漸轉褐色，本周將進入凋謝期。

日月潭菇農韓秀足，10日才剛去合歡尖山與小奇萊賞杜鵑，當晚聽說塔塔加杜鵑花大爆發，12日又趕到排雲管理站，還在林道0.8K處遇到不怕生的雄性山羌；大鐵杉附近黃喉貂驚鴻一瞥、鹿林山莊連絡道水鹿現蹤。

韓秀足說，感覺上合歡山與塔塔加的杜鵑，花形幾乎完全一樣，但後者植株明顯高大、花色偏白，葉片較大較平。經查資料才知它叫「森氏杜鵑」，10多年前經學界研究認定為「玉山杜鵑的中海拔型」，併入「廣義的玉山杜鵑」，視為同種。

(中時 )