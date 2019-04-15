台積電文教基金會執行長許峻郎（左），贈送晶圓紀念圓盤給NOBU（右）。（陳淑娥攝）

視障鋼琴家NOBU與盲生合奏，獲得如雷掌聲。（陳淑娥攝）

台積電文教基金會邀請日視障鋼琴家辻井伸行到惠明盲校演出，活動結束後與師生一起合影。（陳淑娥攝）

台積電文教基金會邀請日本視障鋼琴家辻井伸行（暱稱NOBU），15日到台中惠明盲校進行精彩演出，NOBU與盲校師生分享奮鬥經驗，並鼓勵學子發揮自我潛能，他應盲生要求與小提琴即席合奏，現場掌聲如雷，NOBU也笑得燦爛無比。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「台積心築藝術季」已進入第17年，長期把藝術種子散播各角落，今年首次邀請視障藝術家進入藝術季，促成《一場看不見的見面會》，盼使更多人聆聽到惠明盲校的心靈，並帶動社會大眾對視障教育的關懷。

活動在NOBU精彩演出下揭開序幕，悠揚音樂令在場人士聽的如癡如醉，孩子提出即席合奏要求，NOBU二話不說立即答應，兩人展現十足默契，在鋼琴、小提琴聲齊鳴下，博得了如雷掌聲，更令盲生充滿了無比的感動。

NOBU也和孩子分享奮鬥心路歷程，他說，為了呈現完美演出，演奏前會練習7至8小時，前一天會做一些自己喜歡的事情，比如吃好吃的東西、找人聊聊天，就能放鬆心情，他喜歡在大家面前彈琴，看到大家開心，自己會更開心。

NOBU說，盡量讓心情保持愉快，調整心態不讓自己緊張，上台就能自在演出，當孩子問說，「彈琴有沒有開心？我有。」NOBU立刻回說，「我也很開心！」NOBU也自創曲子，他會到空曠或森林感受大自然的魅力，靈感就來了，腦中有弦律出現，再訂一個主題再進行修正。

今年30歲，被樂迷暱稱NOBU的視障鋼琴家辻井伸行，出生時全盲，媽媽是播音員，爸爸為婦產科醫師，不過上帝帶走了他的眼睛，卻給他驚人的聲音記憶，一歲半時，母親找到教他彈琴的老師，以耳朵取代眼睛，用「心」傾聽這個世界，在2009美國范· 克萊本鋼琴大賽勇奪首獎。

惠明盲校創辦於1972年，是台灣28所特殊教育學校當中唯一的私立特殊教育學校，1997年集合對音樂有興趣的學童成立「惠明小小樂團」、雖然團員都是重度視障學童，但在師長指導下克服困難，潛藏的才能被啟發，他們沒辦法看譜，卻可以唱出天使般的聲音及演奏出喜樂的樂曲。

(中時 )