汐止交通問題日前引發打塞車，新北市交通局全力部屬，在汐止區大同路布下重兵，建置11組etag偵測器及利用3組智慧監視器，即時推估車流，預警進行道路壅塞導引及事故管理，也規劃將在捷運環狀線Y18站成立智慧運輸中心，建立資訊整合平台並結合ITS技術應用大數據資料，以智慧交通系統達成改善道路壅塞問題的目標。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市智慧交通的發展有導入多元資訊，結合人工智慧及大數據，發展智慧運輸中心，也透過高快速公路協控，紓解快速道路銜接平面道路壅塞，最後要提升主要幹道運輸走廊緊急事件的應變效率。

鍾鳴時指出，針對汐止塞車事件，交通局加速汐止路廊交通改善工程，不僅已完成在大同路建置11組etag偵測器及利用3組智慧監視器，即時推估車流，預警進行道路壅塞導引及事故處理外，並調整大同路沿線47處交通號誌連鎖以及與新台五路口交通號誌秒數，解決車流延滯情形，改善後旅行時間減少13％。

交通管制工程科長李友欽指出，已向交通部爭取200萬元規劃費，於捷運環狀線Y18站規畫成立新北市智慧運輸中心；未來，新北市智慧運輸中心將建立資訊整合平台並結合ITS技術應用大數據資料，精準掌握新北市聯外運輸走廊及旅次熱點，達成改善交通壅塞問題的目標。

(中時 )