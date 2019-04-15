「老虎」伍茲今天在逆境中後來居上笑捧美國名人賽金盃，並且在相隔14年之後第五度穿上綠夾克。《美聯社》認為伍茲的這座冠軍足以追上「金熊」尼克勞斯當年以46歲之齡地6次封王的榮耀。而當事人尼克勞斯在得知消息後也立刻在推文上稱讚伍茲「幹得好！太開心了！」

伍茲在2008年奪下美國公開賽、生涯第14座四大賽冠軍，2009年爆發婚外情事件，職業生涯重巔峰跌入谷底，2010年3月宣布復出，2013年3月超越麥克羅伊重登世界第一寶座，但僅有2個月榮光，此後世界排名一路下滑，2016年7月跌至606名，2017年12月再次復出，此次爆冷奪冠，讓世人再次見證了伍茲奇蹟。

老虎伍茲目前手中擁有15座四大滿貫賽冠軍，其中5座美國名人賽(1997、2001、2002、2005、2019年)、4座PGA錦標賽(1999、2000、2006、2007年)、3座美國公開賽(2000、2002、2008年)、3座英國公開賽(2000、2001、2006年)冠軍。

《美聯社》記者佛格森（Doug Ferguson）報導指出，伍茲曾經是墮落的明星、沉淪的英雄，在擺脫性醜聞與嚴重傷勢之後終於重返榮耀了。

佛格森指出，兩年前伍茲在奧古斯塔球場還是步履闌珊的參加了晚宴，那時候的他動了第4次腰部手術，並且還不曉得能否復出，如今他憑藉著意志力與鬥志克服了身體上的障礙，雙手高舉著球桿在果嶺上吶喊，讓球迷們感動落淚。

第4回合開打前伍茲還落後領先者2桿，第12洞追平，第15洞兩推抓鳥逆轉超前，最後關鍵7洞都沒有失誤，最終以低於標準2桿的70桿作收，歡喜迎接勝利。

伍茲賽後受訪時表示，「兩年前我無法坐著、無法走路、甚至無法平躺，什麼事情都做不了，如今不但能重回球場，而且還能捧盃，這肯定是我生涯最重要的一場勝仗。」

(中時電子報)