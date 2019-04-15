盛世公主號15日開啟2019台灣母港航季，基隆市長林右昌出席時表示，市府透過飯店與旅行社合作，留下旅客在基隆過夜並觀光消費，盼業者未來多招募台灣人力，在國際遊輪市場提供優質服務。

由公主遊輪吉祥物史丹利熊引領，盛世公主號緩緩入港，交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、立委蔡適應、台灣港務公司董事長吳宗榮、遊輪國際市場部行銷總監Ryan Barton等人將酒注入百萬人次冰磚，正式揭開2019航季。

林右昌表示，市府透過飯店與旅行社，增加旅客過夜意願並增進觀光，以往遊輪旅客下船便會前往台北的情況已經改觀。稍早，他和交通部長林佳龍到和平島公園視察，便遇到前1晚在基隆飯店住宿，今天要搭遊輪的旅客。

林右昌透露，公主遊輪集團今年起召募台灣籍員工，包括廚師、醫護、表演人員、經理及各類幹部，發展相關產業鏈。他指出，台灣服務人員非常優質，盼業者未來多招募台灣人力，在國際市場提供優質服務。

交通部長林佳龍指出，交通部編列10億元以上預算，投資在港運大樓與旅客廊道，今年有些工程陸續完成，有更好設備迎接大船入港，帶來龐大人潮、錢潮，帶動周邊觀光旅遊景點。盼北觀處把北海岸跟基隆，甚至串連到台北。他說，國際游輪帶來人潮，有好的體驗，就是觀光宣傳最好的行銷策略。

公主遊輪國際市場部行銷總監萊恩・巴頓（Ryan Barton ) 表示：「台灣目前已是公主遊輪亞洲第1大暨全球第3大客源市場，期待隨著2019年航季展開以及母港升級服務，再造新一波遊輪熱潮！」

公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德表示，公主遊輪在台邁入第6年，累積賓客人次也將於今年突破第100萬！希望有越來越多的民眾一起體驗國際豪華遊輪所帶來的優質服務與奢華體驗。

(中時 )