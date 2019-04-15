該男正在翻找舊衣回收桶，上半身已在桶子裡頭。（魏景瀚翻攝）

台南警消15日早上接獲報案，台南市安平區有人受困於舊衣回收桶中。警方到場發現回收桶中傳來拍打的呼救聲，研判應該是一名男子受困，於是趕緊請求消防隊協助將底部門鎖打開，才將受困男子救出，結束一場鬧劇。

15日早上9時許，警方接獲民眾報案指出，在安平區安北路和同平路口，有個倒臥在路邊的舊衣回收桶，裡頭傳來一直拍打的聲音。由於回收桶的底部上鎖，無法打開，警方擔心有人受傷不敢大意，趕緊連絡消防隊前來支援。

消防隊前來把回收桶擺正之後，將底部的鎖打開，發現一名男子受困其中。經警方調查，這名男子自稱「阿宏」，住在安南區科工區一帶，平時習慣走路到安平區市場吃東西。

「阿宏」表示，早上路過舊衣回收桶，想要翻翻裡頭有無衣服，卻整個人掉進回收桶。想要爬出來卻發現無法脫困，底部的門上了鎖也打不開，只好拍打回收桶向外頭的路人求救。經過消防隊幫忙脫困之後，男子沒有受傷，只是虛驚一場。警方給予該男子告誡，勿再有類似行為，然後就讓他離開。

(中時 )