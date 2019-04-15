由胡瓜主持的《醫師好辣》日前播出主題「直擊神秘手術室」，婦產科醫生王樂明透露，曾遇到一位女病患來求診，支支吾吾指情趣用品掉到身體裡，王醫師找了很久沒發現便先請對方回去，該女後來又再來，最後在膀胱裡發現半截和鋼筆差不多大的物品，一旁的李懿起初搞不清狀況，聽到最後恍然大悟說：「所以她是塞尿道口？我聽懂這故事了」，其他人哄堂大笑。

婦產科醫生王樂明分享，之前遇過一個20多歲小女生，一來便尷尬表示剛剛跟男友在一起，對方亂塞情趣用品結果斷掉了，半截留在身體裡很痛，當時王樂明心想這種事在婦產科很常見，便用鴨嘴器撐開幫患者找，結果怎麼樣都沒找到，患者也說沒那麼痛了，他推測東西可能是在患者來的路上掉了，便叫她回去休息。

結果當天下午該名女患者又來求診，直說私密處還是很痛，這回照了X光發現肚子裡真的有個金屬環狀的東西，但是是在膀胱裡，令王樂明心想：「這也太厲害了吧！洞都分不清楚」，最後因太大夾不出來，只好進手術室開刀取出，才取出有如鋼筆一般粗的情趣用品，原本滿頭霧水的李懿這才明白該女是尿道口被塞東西，驚訝笑說：「我聽懂這故事了，對不起」。

(中時電子報)