抓寶手機不限同一廠牌，畫面全停留於遊戲地圖。（巫靜婷攝）

陳姓玩家說起捉寶笑彎了眼，他表示，不僅玩遊戲，走出家門交朋友也是生活休閒的一部分。（巫靜婷攝）

苗栗市56歲陳姓男子是寶可夢迷，非常著迷捉精靈寶可夢，每逢休假日他獨自騎著電動自行車，車上裝有1塊自行設計的塑膠板，能夠1次擺放5支手機方便四處捉寶、打擂台，他說捉寶不僅能在社群交朋友，還能打發時間，只要有空捉寶成了他休閒娛樂的一部分。

騎著招牌藍色電動自行車，戴著藍色安全帽搭配口罩，陳男緩緩穿梭苗栗市區大街小巷，尋找心目中的稀奇珍寶，為了捉寶方便，他自行在車頭加裝透明塑膠板，尺寸剛好能擺下5支智慧型手機，不同廠牌型號，畫面一致停留於《Pokemon Go》的遊戲地圖。

陳男說起捉寶人生笑彎了眼睛，他說「下班在家也是無聊，出來捉寶還能交朋友，不是很好？」今年56歲的他在機械工廠上班，閒暇之餘就會拎著5、6支手機出門，搭配4顆1萬5000或2萬安培的行動電源，1顆大概能用半天，將電源線一一接上，專業的設備引來不少路人側目。

他說，手遊上架就開始玩，大概玩了快3年，過去跟著網友分享的捉寶地圖走，但後來改版就沒再使用，目前最高等級40級，平時除了巡點收集VIP券、補球、補血、打擂台外，還會在社群分享稀有神奇寶貝出沒資訊，他指出貓裏山、中正堂、苗栗火車站、玉清宮、後龍客家圓樓都是熱點。

陳男表示，捉寶最大樂趣是跟大家一起聊天，互相討論交換資訊，比起待在家，四處捉寶交朋友比較不無聊，其實6支手機算小意思，其他縣市有玩家一次10支手機以上在捉，更是壯觀，自己會持續捉下去，直到遊戲下架為止。

(中時 )