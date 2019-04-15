史無前例 陸5款戰機編隊經巴士海峽遠訓 16:192019/04/15 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸轟6k轟炸機。（圖／國防部提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（15）日表示，中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地。 國防部指出，中共藉由軍事行動及輿論戰遂行其「文攻武嚇」，企圖改變臺海現狀之事實，此舉無助於臺海和平，更影響區域穩定與安定。 國防部強調，中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦嚴密監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，籲請國人安心。 (中時 ) #國防部 #臺海 #宮古海峽 #遠海長訓 #繞台 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇丹政變 總統遭軍方逮捕 04:102019/04/12 收錄6語言！國軍推短片「全方位國軍、全方位守護」 16:052019/04/12 高中儀隊北區初賽12校角逐 新興高中再奪第一 17:312019/04/13 兩岸若開戰 台7天內恐死24萬人 04:092019/04/14 國防部心戰大隊運用知名食品製成心戰文宣品 21:082019/04/14 國防部曝光心戰設備 他譏「這項」是軍事大突破 11:232019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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