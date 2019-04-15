國防部今（15）日表示，中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地。

國防部指出，中共藉由軍事行動及輿論戰遂行其「文攻武嚇」，企圖改變臺海現狀之事實，此舉無助於臺海和平，更影響區域穩定與安定。

國防部強調，中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦嚴密監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，籲請國人安心。

(中時 )