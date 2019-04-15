大陸國務委員兼外交部長王毅14日在北京與日本外相河野太郎共同主持第五次中日經濟高層對話。王毅說，在兩國領導人和社會各界共同努力下，中日關係重回正軌並取得新發展。

王毅表示，去年4月，雙方時隔8年重啟中日經濟高層對話，有效促進了政策溝通和務實合作。當前，兩國經濟合作空間不斷擴大，領域快速拓展，雙多邊同步推進，廣度和深度不斷拓展，活力韌性日益增強。

王毅指出，中日互為重要近鄰，作為世界主要經濟體，在構建開放型世界經濟、維護地區穩定發展方面負有重要責任。今年是新中國成立70周年，日本也即將進入“令和時代”，兩國關係站在新的歷史起點，面臨向更高階段發展的歷史機遇。

王毅指出，雙方應繼續以兩國領導人重要共識為指引，把握中國實施高水準開放和高品質發展、日本尋求持續性經濟增長的有利契機，共同努力構建符合新時代需要的中日經濟關係。要扎實推進雙邊投資和貿易合作，共建「一帶一路」，積極開拓協力廠商市場合作。

王毅也說，大力推進地方合作，探索創新合作新路徑。要鞏固節能環保、科技創新、高端製造、金融財政、共用經濟、養老醫療等六大領域合作成果，共同推進貿易投資自由化和便利化，打造公平、公正、非歧視的營商環境。

王毅也說，要推動區域全面經濟夥伴關係和中日韓自貿區談判儘快達成一致，引領東亞經濟一體化進程。要圍繞二十國集團大阪峰會、世貿組織改革等加強溝通協調，堅守多邊主義和自由貿易，推動全球經濟治理體系改革沿著正確方向發展。

河野太郎表示，去年日中關係重回正軌後，雙方各領域合作得到拓展和深化，兩國關係基調從競爭轉向協調。日中都是世界重要經濟體，加強溝通合作不僅符合雙方利益，對地區穩定繁榮和世界經濟增長也具有重要意義。

河野太郎指出，經濟合作一直是日中關係的基礎和動力。面對充滿不確定性的國際形勢，雙方應進一步深化經濟合作，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，以日本舉辦二十國集團大阪峰會為契機，就完善全球經濟治理加強溝通協調。

(旺報 )