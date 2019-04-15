過去是國民黨的超級艱困選區，也曾被謝龍介形容是「綠到會出汁」的台南第二選區，3月的立委補選差點被國民黨翻盤。然而，有位自稱在麻豆工作的網友分享漁人們的對話，並表示「這些漁人講的話似乎很難想像這裡很綠，或許地方百姓的想法也開始不一樣了」。

3月立委補選，台南市第二選區的部分，民進黨郭國文以3664票差距、47.05％得票率，險勝國民黨謝龍介，勉強守住這塊號稱「全台最綠」的選區。不過據台南市選委會的資料，該選區的14個行政區中，郭國文在最關鍵的麻豆區，以8920票對5565票，大贏謝龍介3355票，幾乎是整個選區領先的票數。

然而，網友goetze在PTT發文指出，他的工作點在麻豆，隔壁的魚池正在收台灣鯛。他說一開始遠方的漁人拖著網要把魚趕進特地點，負責另一部分的人在岸邊等著，這幾個人開始聊政治。該網友說風聲加上車聲讓他聽得斷斷續續，但聽到有人說賣台「攏係假」，也有人不以為然，還聽到提起高雄。

該網友表示，聽說麻豆這裡綠得透，上次謝龍介搞得聲勢浩大也沒贏。但他說某些方面來說，這些漁人講的話似乎很難想像這裡很綠，或許地方百姓的想法也開始不一樣了，但他說也或許就剛好聽到比較不樣的聲音。

對此，網友則表示「開始不一樣了」、「別懷疑，這次補選麻豆鐵票就是有些鏽了」、「龍介仙有說，他拿著開票數據一直看，發現有一個里他的得票是贏的，還有一個是輸一票。有些麻豆人是投給他了，但也有人依然根深柢固」、「很喜歡看這種真實民情的反應」。

(中時電子報)