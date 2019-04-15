台中市政府環保局15日公布對中火水汙染稽查裁決，重罰2000萬元，台電公司表示尊重地方政府之裁量，已於14日向台中市府提報陳述意見書補充意見，並會於4月底前提報改善計畫書，並持續就超標情形深刻檢討改進。台電表示，未來將提升應變層級，從降空污、減水污、中火1至4號機自主減產50％，三路並進，努力兼顧環境保護與供電穩定。

台中市府3月21日赴中火1–4號機稽核採樣，採樣結果顯示檢測值高於現行標準。台電表示，硝酸鹽氮超標主因是中火近期積極從事空污防制改善時，反造成廢水處理能力不足所致。

為改善廢水排放硝酸鹽氮超標問題，台中電廠1–4號機已於4月12日晚間起自主減產50％，確保製程產出的廢水中硝酸鹽氮濃度能進一步下降。同時調整中火1–4號機的排煙脫硫設備之運轉參數及發電製程，以減少氮氧化物的生成排放，並24小時監控發電機組運轉情況，動態調整注氨量。

台電強調，中火機組攸關穩定全國供電甚鉅，將評估電力供需情況，改善現有機組，並在空品不佳期間執行降載減排，以及預計113年陸續完成新設二部燃氣機組，期待改善水污染外也持續投入空汙改善，為提升中部地區空品盡最大努力。

(中時 )