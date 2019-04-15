交通部公路總局建置「機車感知教育平台」，今日已正式上線。（示意圖／李宜秦攝）

為提升機車族的危險感知能力，交通部公路總局建置「機車感知教育平台」，今日已正式上線。公總監理組副組長魏武聖表示，將於發照前的道安講習時播放，9月後民眾若要預約考照，須先練習過才可預約。另外，明起推出「機車駕訓補助」，民眾只要參加3天的機車駕訓班並考取駕照後，就可領取1000元的補助，補助只到11月22日。

魏武聖指出，「機車、老人、酒駕」為我國交通三大危險因子，其中機車肇事率高，每年因機車事故傷亡人數高達30萬人。為加強機車族防禦能力，公路總局參考英國、澳洲做法，首創推出「機車感知教育平台」。

魏武聖指出，英國、澳洲已將感知影片納入汽車考照項目，考量到我國國情，因此才先拍攝機車感知影片。目前影片共有20支，每支30秒，影片以騎士第一視角拍攝，模擬各種機車族在路上會遇到的危險狀況。

魏武聖說，影片是委外廠商特別拍攝，每支影片都有一個明確需感知的危險點，騎士需在3到6秒間以滑鼠或鍵盤做出反應，例如騎車到一半，有球滾出，必須按下滑鼠煞車，待影片結束後若有錯誤，解析將提供正確解答，也可讓民眾影印。

魏武聖表示，目前影片不列入筆試，僅會在領照前的講習內播放，9月起若要預約考照者，就須先練習過感知影片，才能預約，但練習成功與否並不影響預約。

魏武聖說，現有高達9成使用者認為該影片可提升感知能力，網站也有開放問卷調查，5月底前將再增加10支影片，未來也會開放社會大眾投稿提供影片題材等。

另外，為鼓勵機車族考照前先上駕訓班，公總推出「機車駕訓補助」，民眾只要參加3天的機車駕訓班並考取駕照後，就可現場領取1000元的補助，等於考生只要負擔1800元到2700元的學費，就可完訓。補助時間為4月16日到11月22日，經費共800萬，約8000人可受惠。

(中時 )