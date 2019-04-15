前行政院長賴清德昨天再度嗆韓，別當阿Q吃「統麵」，中華民國會不見！強調如果不是用全民共識去和中共溝通，這是「阿Q的心態」。韓粉也妙回賴清德「別想吃獨藥，一吃死翹翹!」(韓國瑜鐵粉後援會)

高雄市長韓國瑜赴美大談兩岸議題，參與民進黨總統初選的前行政院長賴清德昨天再度嗆韓，別當阿Q吃「統麵」，中華民國會不見！強調如果不是用全民共識去和中共溝通，這是「阿Q的心態」。韓粉也妙回賴清德「別想吃獨藥，一吃死翹翹!」

外界質疑前行政院長賴清德的台獨主張，賴日前上節目和扮演韓國瑜的郭子乾對談，說明他的「務實台獨」，賴強調所謂的「台獨」，一句話就是台灣已是主權獨立的國家，要捍衛台灣的主權，維護台灣的民主，不容許中國武力攻打台灣，如果武力攻打那等於是侵略。

賴清德昨天再度把這段節目影片貼在臉書上，並以「別當阿Q吃統麵，中華民國會不見」酸韓發文表示，他在節目上表達很清楚「台灣是個主權獨立國家」。

有網友再「韓國瑜鐵粉後援會」嗆賴清德「賴嗆韓總，別當阿Q吃統麵中華民國會不見。我說賴金孫，別想吃獨藥，一吃死翹翹。」

其他人回應「台毒會害死很多人的！」、「真的，但就是有人被洗腦，可憂 可悲」、「白賊德是要選那一國綐統，請他回答。」、「你最好是去做你的台獨夢吧」、「 說的太精湛了完全正確。」

(中時電子報)