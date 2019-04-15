高雄市長韓國瑜抨擊三位台大法律系總統搞殘台灣經濟，民進黨發言人周江杰今天表示，韓國瑜只對了三分之一，就是馬英九執政8年，把台灣經濟綁在中國市場的結果，導致台灣經濟嚴重倒退。

他說，馬英九把台灣經濟綁在中國市場，換來的是，國家主權被侵蝕，台灣經濟咽喉被中國掐住，產業發展停滯不前，導致台灣經濟嚴重倒退，633拚經濟只是淪為口號。

周江杰指出，蔡英文總統上任三年多來，推動五加二產業創新，讓台灣產業轉型，打造優質的環境，吸引台商回流，也讓全球科技大廠加碼投資台灣。根據經濟部的統計，目前台商回流投資總金額破1200億元，創造一萬個工作機會。農產品出口金額達54.7億美元，為20年來新高。

而且，台灣股市不僅重新站上萬點，且創下史上最長萬點行情，至今仍超過一萬點。「這些都是民進黨政府努力拼經濟的具體成果，不是喊喊口號而已」。

周江杰進一步表示，馬英九總統執政八年，除了633經濟政見完全跳票外，主要的經濟指標更是嚴重衰退，如經濟成長率的歷史最低點（2009年負1.57％）、實質薪資最低（2012年38,347元）、外來投資最少（2008-2015年平均53.6億元）。

他強調，數字會說話，馬英九確實是2000年以來任內經濟表現最差的總統，以GDP的季平均成長率來看，陳總統任內為4.9％，蔡總統目前達到2.8％，馬總統只有2.5％。所以，韓市長講對了三分之一，就是馬英九經濟傾中，把台灣的經濟搞殘了。

周江杰指出，韓市長日前喊出「市場靠中國」，很明顯看出韓市長的經濟學，還是跟馬英九一樣，只會依賴中國市場，這樣不但不會發大財，還會影響台灣經濟發展的基礎。誠懇的奉勸韓市長，拚經濟從來不是喊口號，喊口號也不會發大財，多用些心思在高雄市政，還有經濟基本功，才不會重蹈馬英九經濟困境。

(工商 )