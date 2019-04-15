高雄市長韓國瑜率團訪美時直言，台灣鬼混2、30年，過去台灣三任民選總統都是台大法律系畢業，三任總統執政完把台灣競爭力都給搞爛了，中華大學講座教授杜紫宸表示，韓國瑜僅僅2天，得罪3批人，還點出韓眼前最大麻煩。對此，網友全怒了，紛留言說，「你（杜）言過其實」。

杜紫宸在臉書發文表示，言多必失，古人之言，誠不我欺。韓國瑜僅僅2天，得罪了3大批人。首先，搞殘說得罪了所有台大法律系的畢業生；其次，擺明放鴿子得罪了全球玉山協會的會員；不過，韓國瑜眼前最大的麻煩，恐怕是得罪了大陸網民，因為他的所謂哈佛20字箴言，居然寫了「科技靠日本、國防靠美國」。

對此，網友說，「你（杜）言過其實」、「說真話，當然得罪人。難道要他說假話？」、「這是我們2000多萬仁人的心聲」還有網友說，「不知這三批人，跟廣大的人民比，誰的力量大，大家就拭目以待?」。

另有網友怒說，「請問4小龍之首怎麼變成車尾燈都追不到?民主自由進步很多但不成熟，經濟要問4、5年級生就知道差多少！年輕人根本不知道以前台灣人出國出差走路都有風」、「政治人物最糟的品性，就是妄想討好所有人，這種心態下，別說執政，連走路都很難；得罪台大法律很嚴重嗎？比起蔡的清算糟蹋軍公教，小巫見大巫啦」。

(中時電子報)