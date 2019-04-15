前花蓮法扶花蓮分會長，律師林武順步出調查站。（民眾提供）

前花蓮高分院法官律師賴淳良，步入調查局協助當事人。（民眾提供）

律師許正次趕赴花蓮地檢署關心當事人。（民眾提供）

前花蓮縣長傅崐萁因涉炒股正在花蓮監獄服刑，預計18日即將出獄，就在出獄前3天，今早調查站突然持傳票至花監借訊傅，時機敏感引人揣測，據悉對於傅任內發生的記者個人採購標案，請傅協助調查案情，基於偵查不公開檢調不願證實。

花蓮縣調站3名調查員，15日上午10點多無預警至花監借訊傅崐萁，由於傅出獄在即，讓獄方也嚇了一跳，隨後傅被帶回調查站訊問，委任律師許正次、賴淳良、林武順先後趕到陪同製作筆錄，下午2點半訊問完畢轉送花蓮地檢署複訊。

清明連假過後，花蓮地檢署在上周一大動作傳訊縣府6名縣府官員與11個關係人，釐清標案內容是否有涉嫌圖利與違反採購法情事，檢調人員指出，被列為涉嫌人均為縣府相關人員，至於相關證人、關係人多達21人，正陸續約談調查中。

久違不見的傅崐萁下午步出調查站時，身穿深色夾克，身形明顯較入監前消瘦許多。因纏訟多年的合機炒股案去年判刑8個月定讞，傅9月入監服刑，傅崐萁因聲請與先前的「假離婚」偽造文書案刑期合併，加上獄中表現良好，將提前1個月在18日刑畢出獄。

傅崐萁入獄前曾向鄉親疾呼「決不屈服」、「八個月後又是一條好漢」，目前已有國民黨部與地方人士動員，18日上午8點半將到監獄門口迎接傅縣長出獄，替他加油打氣，獄方與警方也已加強聯繫並勘察場地，編派警力維持交通秩序。

(中時 )