苗栗30歲陳姓男子因失足跌倒面部嚴重受創，右側顴骨及右側上顎骨骨折，更因此壓迫到框下神經，導致右眼下區域、右側鼻翼及右側上唇皮膚麻木、感覺喪失。所幸緊急送醫治療已恢復知覺，臉部看不出受創的凹陷痕跡。

日前陳男因趕時間，行經樓梯不慎踩空失足跌倒，致右側上顎骨、右側顴骨骨折，由於顴骨眼眶下緣骨折處壓迫到框下神經，更讓他右眼下區域、右側鼻翼及右側上唇皮膚麻木、感覺功能喪失，立刻到大千綜合醫院整形外科求診。

大千醫院整形外科醫師邱智弘表示，顏面骨折為外力撞擊造成，其中疼痛、腫脹、瘀血、咬合不正常、張嘴困難及疼痛、骨折處臉部凹陷、複視、骨折側眼眶下麻木等皆為常見症狀。由於臉部肌肉、神經與血管構造相當複雜，手術時的重建復位工作必須非常精確，否則會有許多咬合不正常、臉部麻木或不對稱、複視、關節僵直等後遺症。

所幸陳男經顏面骨折手術，不但同時解除受壓迫的右側框下神經，且術後恢復良好，右側中上臉外觀已無明顯凹陷，皮膚麻木區域也漸漸恢復知覺。邱智弘提醒，進行顏面骨折手術前務必與醫師充分討論，由醫師審慎評估，手術後也要注意傷口照顧，避免感染問題發生，才能讓受傷面容順利還原。

(中時 )