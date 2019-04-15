挪威籍牧師尤約翰50多年來在台期間，對台中東勢客家鄉親無私奉獻，還會一口道地的東勢客家話。已退休回挪威的尤牧師，最近與夫人尤白嘉莉醫師一起回東勢探望老朋友及信義老人養護中心；中市府客家事務委員會主委江俊龍15日代表市長盧秀燕前往致意，獻上花束與贈禮，表達市府對尤牧師的感謝和尊敬。

客委會主委江俊龍今天代表盧市長歡迎尤牧師夫婦，雙方相談甚歡、互動熱絡，牧師更用道地的東勢客家話與江主委對談，聊起當年在東勢生活的點點滴滴，十分高興。江俊龍特感佩尤牧師重視客語傳習的重要性，呼籲大家用各種方式保存客家文化。

客委會指出，民國55年尤牧師夫婦到東勢客家庄，接續牧師、也是他父親尤漢森的醫療傳道工作，當時尤牧師負責宣教並用相機、攝影機紀錄東勢的常民文化，夫人尤白嘉莉醫師則負責診所醫療工作，除在診所幫山城民眾看病，並經常開車到各村落巡迴醫療；同時，也認真學習客家話，認為講當地的語言是對當地人的尊重，也更容易拉近與大家的距離，實際了解並接觸客家文化。

民國80年，尤牧師有感於台灣老人化愈來愈嚴重及老人照護資源嚴重不足問題，將父親尤漢森在山城東勢開辦的「信義診所」轉型為「信義老人養護中心」，延續對社區老人的關懷，讓長輩能安心度過晚年生活，也為山城地區老人照顧服務立下良好典範。

客委會強調，尤白嘉莉因為在台中偏鄉東勢開設信義診所，之後將診所改制老人養護中心事蹟，105年獲頒衛生福利部第26屆醫療奉獻獎；尤牧師在台中東勢設立教會及診所，造福偏鄉醫療長達半世紀，106年獲得客家委員會客家貢獻獎傑出成就獎。目前尤牧師夫婦已退休回到挪威，仍不定期回到東勢探視老朋友及老人養護中心，關心教會福音工作以及老人照顧服務的現況。

客委會表示，歡迎牧師一家人有空常回台灣，尤其是東勢，回味客家文化及體驗台中城市之美，並分享挪威長照服務的經驗和資訊，提升台中市的長照服務品質。

(中時 )