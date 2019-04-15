據韓聯社報導，多名俄羅斯當地消息人士15日透露，北韓國務委員會委員長金正恩很可能於下周訪俄。

據熟悉朝俄關係的消息人士表示，俄羅斯總統普京將於26日至27日出席在北京舉行的「一帶一路國際合作高峰論壇」，在赴華出席活動之前，他將於24日先行訪問遠東沿海州出席國內活動，屆時很有可能同金正恩舉行朝俄首腦會談。

其間已有不少專家預測，普京訪華之前很可能在遠東地區會晤金正恩。另一消息人士說，一帶一路相關活動前後，普京和金正恩很可能在符拉迪沃斯托克舉行首腦會談。已有相關跡象表明朝鮮方面正在為此做準備。另有觀點認為，普京和金正恩可能共同出席一帶一路論壇，屆時雙方有可能舉行朝俄領導人會談，或與中方舉行朝中俄三邊會談。

專家分析指出，2月底第二次川金會無果而終，金正恩為了向美國施壓，可能繼4次訪華之後出訪另一大友邦俄羅斯。負責北韓最高領導人出訪禮賓安排的國務委員會部長金昌善19日至25日訪問俄羅斯或為金正恩踩點。

北韓與俄國尚未具體公佈兩國領導人會晤消息。普京的外交事務顧問尤裡烏沙科夫5日表示，俄羅斯正在就金正恩訪俄時間等具體問題與朝方進行協調。俄羅斯外長拉夫羅夫去年5月訪問平壤，並轉達普京之意，邀請金正恩訪俄。

(旺報 )