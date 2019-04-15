目前世界排名第一的塞爾維亞職業男網名將喬柯維奇，正在積極備戰即將到來的紅土賽季，今年第一場紅土賽事就選定這星期蒙地卡羅大師賽，而且喬帥還目標要在5月26日開打的年度第二場四大賽法國公開賽，一路闖進到決賽，並擊敗「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），好連續四場四大賽奪冠。

提到今年法國公開賽，喬柯維奇說：「如果我能和納達爾在決賽交手，這肯定會成為本季最棒的對決。」納達爾和喬帥一樣都會參加蒙地卡羅大師賽，假如兩人真的相逢於法網決賽，就會成為雙方生涯第54次對壘。

被封為「紅土之王」的納達爾，是法網衛冕冠軍，他生涯曾11度高舉法網男單冠軍金盃，生涯擁有17座四大滿貫賽冠軍，僅次於「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的20座，優於喬帥的15座，難怪喬帥會把在法網扳倒「紅土之王」是「體壇的終極挑戰之一」。

不過喬柯維奇歷經手肘手術後狀態恢復得很不錯，從去年溫布頓草地錦標賽、美國公開賽到今年初澳洲公開賽，已經連奪三場四大賽冠軍，而今年澳網決賽就是直落三盤重挫納達爾。

雖然納達爾近年因為膝傷難免遇到傷退情況，不過喬柯維奇仍不敢小覷老對手的實力，認為納達爾是紅土賽場更危險的競爭者，且會打出有別之前的狀態，「我認為納達爾會是全世界在紅土明顯被看好的球員，這一點絕不會改變。他還在競賽，或許現在要看他個人身體狀況，這幾天在蒙地卡羅我看過他訓練的樣子，感覺挺不賴的。」

喬柯維奇在蒙地卡羅大師賽除了單打，還會跟弟弟馬可（Marko Djokovic）組成男雙，預計台北時間今天晚間出賽32強戰。

(中時電子報)