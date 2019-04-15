因婚外情與腰部受傷導致兩度退休的「老虎」伍茲，今天在奧古斯塔球場後來居上第5度穿上綠夾克，不僅是重返榮耀，而且還進帳了207萬美元(約台幣6443萬元)，世界排名也回升到第六。

今年美國名人賽總獎金高達1150萬美元，冠軍獎金突破200萬美元來到207萬美元，本季總獎金280萬美元(約台幣8716萬元)高居第二；世界排名也從原本的12爬升至第6，這是伍茲自2014年3月以來世界排名首次進前10。

此外，伍茲也是美國巡迴賽(PGA)有史以來第7位以超過40歲之齡高捧美國名人賽冠軍獎盃的球員，年紀最大的就是「金熊」尼克勞斯(1986年、46歲)，第二高齡的是老虎伍茲(2019年、43歲3月14天)，第三是克倫蕭(1995年、43歲)，第四是普萊爾(1978年、42歲)，第五是史奈德(1954年、41歲)，第六是歐米拉(1998年、41歲)，第七是侯根(1953、40歲)。

(中時電子報)