王捷拓。(陳志賢攝)

何明楨。(陳志賢攝)

國人瘋網購，小心別進口含毒品成分的物品，避免觸法！台灣高檢署15日表示，國外許多網站所販售的春藥、迷姦水、保養品、脣膏、寵物飼料，均含有大麻、LSD等二級毒品成分，因此提醒民眾，若擅自進口這些物品，可能觸犯毒品危害防制條例、藥事法之虞，尤其藥事法有處罰過失犯，不能以不知情卸責。

高檢署主任檢察官何明楨說，近年來，因國人瘋網購，桃園地檢署及海關已發現不少含有毒品成分的偽禁藥品，民眾貿然輸入這些產品可能有觸法之虞。

高檢署檢察官王捷拓說，有民眾網購春藥、迷姦藥水，用來作壞事，更可惡的是的這些物品竟含有LSD(搖腳丸、一粒沙)、GHB等二級毒品成分，害人不淺。

檢察官林柏宏說，包括美、加、歐洲、兩岸三地的購物網站中，有不少物品含有大麻、LSD、GHB等二級毒品成分，其中春藥、迷姦水通常摻有LSD、GHB成分。

另含有大麻成分的火麻油、火麻籽油、火麻蛋白及大麻蛋白，則被摻入包括健康食品、保養品、護脣膏、口紅、營養補充劑、精力湯、護髮乳，甚至連寵物飼料都有，民眾購買時要特別留意，以免一時開心網購，卻不慎吃上「毒品走私」官司。

(中時 )