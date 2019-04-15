民進黨總統初選延燒到網軍之戰，蔡英文總統與行政院前院長賴清德都隔空喊話，要求對方網軍不要攻擊，蔡更直言攻擊她的人，「賴院長都很熟悉」。對此，曾表態挺賴的綠委郭國文上午接受媒體採訪，他表示，「作為黨的一份子，大家都不要入戲太深」，因為真正的對手不是黨內，而是黨外。郭也呼籲，黨中央應進入底定民調的遊戲規則，才能消弭猜疑，否則過多衝突都會讓民進黨離勝選越來越遠。

郭國文說，拚初選是為了拚大選，拚大選則是為了勝選，而影響到黨內勝選的因素就是遊戲規則，呼籲黨中央應儘速底定遊戲規則，如5月22日何時民調、民調方式如何，以及是否要用政見會或辯論，「越快速底定，會消弭越多猜疑」，才能降低競選變數，並離勝選越來越近。

不過郭國文說，初選過程若過度衝突、競爭，恐怕都會離勝選越來越遠；至於英、德網軍每天火拼，郭則呼籲大家不要入戲太深，因為對手不在黨內而是在黨外。

(中時 )