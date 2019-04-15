21歲蔡姓男子將金融帳號提供詐騙集團使用，約定每10天租金新台幣1萬元，詐騙集團要求2女將錢匯至蔡男帳號共詐騙新台幣6萬元，警方循線追查蔡男到案，蔡男與2被害人調解共賠償6萬元，實在得不償失。台中地院以蔡男坦承犯行，並與被害人和解，依幫助詐欺取財罪判處拘役50日，得易科罰金。仍可上訴。

判決書指出，蔡男在2017年12月7日與自稱「陳小娟」女子約定，每10天以1萬元代價租用他金融帳戶的存摺及提款卡。蔡男在2017年12月11日將存摺及帳號寄到指定的台中市沙鹿區某地址，收件人為「田茹」。

詐騙集團成員在同年12月14日晚間假冒網路店家，向陳姓及鄭姓女子各佯稱，工作人員將她網購的資料操作錯誤為經銷商及分期付款，要求到ATM將3萬元存入蔡男的帳戶，兩女均依指示存款。事後，兩女各察覺有異報案，警方循線追查，帳戶內款項已遭提領一空。

警方循線追查到蔡男到案，他辯稱「陳小娟」說是合法使用。法官以蔡男透過line與「陳小娟」對話內容，詢問「會不會有法律的問題」，「陳小娟」回覆「當然不會，我們都是正常出入」等語，可見蔡男提供帳戶已有想到可能有法律問題，認為他的辯詞難以採信。

蔡男與2名被害人進行調解，同意以分期給付方式各賠償3萬元。法官追查並無證據顯示蔡男因租用帳戶而獲取任何報酬，且坦承犯行，與被害人達成調解，按期還款、賠償損失，依幫助詐欺取財罪判處拘役50日，得易科罰金。

(中時 )