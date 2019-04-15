中天新聞

高雄市長韓國瑜訪美之行舟車勞累，先前夫人李佳芬飽受暈機之苦，昨又被拍到頭不慎撞到行李櫃。韓市長表示，大家都累了，精神迷迷糊糊的，讓許多網友表示心疼，更有韓粉送上精油、眼膜等貼心小物為他們支持鼓勵。

據《中天新聞》報導，因飛機上空間有限，高雄市長夫人李佳芬在起身時不慎頭撞行李櫃，韓國瑜下機後被問到佳芬姊在飛機上撞到頭，是否有幫她「呼呼」，韓市長笑著表示，「沒有沒有，事情太多，大家都累，精神都迷迷糊糊的」。

有達美航空的空姐，同時也是韓粉，心疼韓國瑜夫婦這麼辛苦，特別送上精油、酸梅、喉糖、橘子還有眼膜等貼心小物，希望能為他們舒緩旅途上的不適。

網友表示，「拼成這樣好心疼」、「希望他們夫妻多休息」，有網友表示「搭飛機真的要小心行李櫃撞頭」、「我身高167也撞過好幾次」，另有網友打趣說「小叮噹撞到頭，韓市長不體貼呼呼」。

(中時電子報)