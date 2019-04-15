北市大同區楊姓男子去年10月中凌晨1時許酒後返家，在社區門口找不到鑰匙，卻遇到同社區、喝得酩酊大醉女住戶，楊進入女子家中並發生性行為，早上楊男、被害女子均稱完全「斷片」，不記得身邊怎麼有陌生人。士林地檢署偵結，依監視器畫面、驗傷報告、血液酒精含量報告，認定楊涉犯乘機性交罪，並提起公訴。

檢察官從大樓監視器畫面，發現兩人一起進入電梯，同電梯的住戶作證說，女子已喝到爛醉站不穩，同時不斷嘔吐，楊男意識清醒，還幫忙撿拾掉在地上的皮夾，看動作以為是朋友關係，步出電梯返家。

30歲左右的楊男應訊稱，進入屋內後僅記得女子跌在嘔吐物上，還將女子抱起來，放在房間床鋪上，女子隨即脫他褲子，女子在床上趴在他身上，不記得兩人有發生性行為。

隔天醒來，楊辯稱不記得怎麼會進入女子家，但女子的先生發現住家遭入侵，太太身邊還多一個「裸男」，看到滿地嘔吐物，只好讓男子離開再質問太太。經女子驗傷，在陰道採集到楊的精液檢體，經過12小時被害人血液內乙醇濃度還有1mg／dL，而楊男卻能自行步出女子住家返回住處，意識清楚，認定楊涉犯乘機性交罪。

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(中時 )