美國南部數州在週末發生了強烈的暴風雨襲擊，既有狂風暴雨、電閃雷鳴以外，也有數起龍捲風事件，造成至少八人死亡，數十人受傷，其中德州一些社區幾乎被夷為平地。

美聯社報導，截至週日中午，包括德克薩斯州、密西西比州、路易斯安那州、阿肯色州和喬治亞州，有近9萬戶無電可用，因為惡劣天氣對輸配電系統造成了破壞。

德州東部普拉克鎮(Pollok)發生雷擊大樹壓毀車輛事件，造成車上兩個小孩罹難，安吉麗娜郡警長辦公室的奧爾頓·萊德曼隊長(Alton Lenderman)說，這棵樹「把車壓的像平底鍋一樣平」，8歲和3歲的孩子當場死亡，而前排座位的父母沒有受傷，卻悲痛欲絕。

突發的暴雨使德州、田納西州、密西西比州道路淹水。(圖/美聯社)

同樣在德州，達拉斯東南方約209公里的阿爾托鎮(Alto)，舉行的美國原住民文化活動，結果活動現場卡多多土墩國家歷史遺址(Caddo Mounds State Historic Site)遭到龍捲風襲擊，至少1人死亡，另有20人受傷。該鎮人口約1200名，災性頗為嚴重，中小學宣告停課，要等校舍建築物確定安全才會復課。

Powerful storms cause damage in Texas

氣象部門表示，侵襲德州的龍捲風達到EF-3級，風速為每小時225.3公里，摧毀了55所房屋，一座教堂，4所企業，一座住商複式大樓，有2人建物裡受傷而送醫。

隨著暴風雨向東移動，密西西比州在周六也遭到暴風雨、龍捲風的侵襲，19名居民因而受傷送往醫院，其中兩人情況危急。據報報，密西西比州漢米爾頓郡72歲的羅伯特史考特說，他週六晚上在睡覺，結果醒來時，發現自己在院子，房屋幾乎摧毀，所幸他與他的太太還算無事，只是財產都壓在房屋殘骸下。

鑑於風暴朝向東邊，美國國家氣象局(NOAA)已經發布了針對馬里蘭州、紐約州、賓夕法尼亞州和西維吉尼亞州部分地區的龍捲風警報，但大部分受損仍在美國南部。

(中時電子報)