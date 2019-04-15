李小璐被發現刪除微博婚紗照背景，變成全藍一片（下圖）。（圖／翻攝自李小璐Super璐微博）

36歲大陸女星李小璐21年前以《天浴》在金馬獎封后，2012年她與小2歲的賈乃亮結婚，2017年底鬧出夜宿饒舌歌手PG One風波，使她和賈乃亮的婚姻備受外界關注，日前賈乃亮生日，李小璐中斷了連6年發文替老公慶生的紀錄，今(15日)又被網友發現女方刪除了原本是微博底圖的結婚照，令人好奇兩人婚姻是否真的結束了。

李小璐和賈乃亮結婚7年，育有一女田馨，2年前女方被爆疑似偷吃，兩人至今沒將婚姻狀況對大眾說清楚，今年1月甜馨學校期末表演，賈乃亮、李小璐一前一後發出同個角度照片，被指破冰可能復合，怎知本月12日賈乃亮過35歲生日，李小璐竟中止了6年以來每年替老公發文慶祝的習慣，引發熱議。

而眼尖網友發現，李小璐過去微博背景用的是當年和賈乃亮結婚的婚紗照，如今卻換成全藍一片，不知是否暗示情已逝，稍早又再度登上微博熱搜，有人說：「可能早就離婚了」、「心疼甜馨」、「也挺唏噓的」。

(中時電子報)